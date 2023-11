‘Viviamo Albinea’ si presenta: "Più partecipazione, meno partiti"

Oltre 100 persone lunedì sera hanno partecipato, nella sala civica di Albinea, alla presentazione della lista civica ‘Viviamo Albinea’ con candidato sindaco Corrado Ferrari, ex presidente della Pro Loco. Apprezzata la proposta di Ferrari di trasferire l’ufficio del sindaco all’ingresso del municipio a piano terra per un contatto più diretto coi cittadini. "Viviamo Albinea si è proposta – spiega la lista – come una novità per il paese della pedecollina: un ingresso che ha lo scopo di rinfrescare un po’ il dibattito politico spostando però il focus dalle dinamiche di partito al benessere del comune e dei suoi abitanti. La serata era anche un invito alla partecipazione dei cittadini senza distinzione di ideologie partitiche. Un piano di lavoro che vede una lista ancora tutta da costruire per accogliere tutti quelli che ne vorranno fare parte con un’unica parola d’ordine: competenza". Ambiente, territorio, urbanistica, giovani e turismo sono gli argomenti della lista. Presenti in sala gli esponenti degli altri schieramenti politici per una campagna elettorale che ad Albinea si preannuncia interessante. Ferrari ha precisato che si tratta di una lista "realmente civica: nasce da un gruppo di cittadini che hanno una visione più partecipativa dell’amministrazione e della politica locale. Uno dei cardini della nostra lista civica è che il sindaco non appartenga ad un partito".

m. b.