’ViviAmo Montecchio’ L’imprenditore Elefanti sarà il nuovo consigliere

Cambio di consigliere nella lista civica di minoranza "Viviamo Montecchio". Esce Clizia Cantarelli e subentra Daniele Elefanti, noto imprenditore agricolo. "È un onore per me far parte del consiglio comunale di Montecchio, in quanto cittadino e imprenditore nato e cresciuto in questo paese" spiega Elefanti. "Cercherò di portare un contributo per migliorare la vita dei cittadini e tutelare il mondo dell’agricoltura. Spero in una collaborazione efficace tra tutte le forze politiche". "Accolgo con grande ottimismo e stima Daniele" afferma Luigi Rocca, capogruppo della lista: "La sua famiglia rappresenta un esempio di imprenditoria solida, laboriosa e con lo sguardo volto al futuro. Grazie al suo contributo ci confermeremo i più attivi in consiglio, riferimento per quei cittadini che antepongono le necessità locali alle simpatie per i partiti nazionali".

Nina Reverberi