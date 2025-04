Vivicittà: 7.000 persone a Reggio tra colori e messaggi di speranza / FOTO

Reggio Emilia, 6 aprile 2025 – Colori, musiche e messaggi di speranza per un futuro di pace. Questi sono stati i caratteri distintivi nonché i temi della 41esima edizione di Vivicittà che ha portato in centro storico a Reggio Emilia, una grande festa molto sentita da tutti i partecipanti.

A Reggio in 7.000 hanno partecipato a Vivicittà (foto Artioli)

La manifestazione ha debuttato ufficialmente nel pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile, trasformando piazza della Vittoria in una piazza di sport per tutti con mini campi sportivi, coreografie e giochi che hanno coinvolto centinaia di bambini e famiglie.

Questa mattina 7.000 persone sono giunte in città per partecipare alla corsa podistica e alla camminata non competitiva, immaginandosi un mondo in pace. Per il neo presidente Uisp Reggio Emilia Nico Giberti, Vivicittà è stata “una soddisfazione, una due giorni con tante famiglie e bambini felici. Il risultato più bello è stato l’impegno e i messaggi messi in campo: quelli della pace, dell’integrazione e della solidarietà. Un’edizione che ha visto la città muoversi e riunirsi tutti insieme”. Ha poi aggiunto che: “per Uisp è sempre un grande onore e piacere collaborare con le istituzioni, con le associazioni e con le società sportive per portare avanti la storica Vivicittà”.

Il corteo delle scuole

Anche quest’anno la camminata delle scuole è stata anticipata dallo sventolamento della lunga bandiera della pace, sotto la quale hanno sfilato ben 43 istituti scolastici tra nidi, infanzia, primarie e scuole secondarie di primo grado, indossando per la prima volta la bandana di Vivicittà, il nuovo gadget colorato con le varie tonalità simbolo di pace. Al Trofeo scuole che mette in palio buoni acquisto sponsorizzati per materiale didattico, sportivo e di cancelleria, si sono annoverate tra le prime classificate la più “Peace&Love” scuola primaria Bergonzi, la scuola primaria Bartali per essere stata la scuola più intonata in canzoni di pace e la primaria Italo Calvino che ha diffuso più messaggi pacifici. La scuola con il maggior numero di iscritti in assoluto è stata la primaria Matilde di Canossa con 431 partecipanti che riceverà nel mese di maggio la visita di John Mpaliza, attivista per i diritti umani e portavoce della rete “insieme per la pace in congo”: un’occasione di confronto per i bambini su come gestire piccoli e grandi conflitti. Tra le scuole con tanti iscritti anche la primaria G. Verdi. Alle premiazioni, è stata presente sul palco l’assessora Marwa Mahmoud che insieme al presidente Nico Giberti, hanno anche premiato tutte le classi con almeno 10 iscritti.

La corsa competitiva

Con un tempo fresco e soleggiato, domenica mattina dopo il via sparato dell’assessora Stefania Bondavalli, si è svolta la gara competitiva alla quale hanno partecipato ben 230 atleti, per percorrere 10 km all’interno della città. Roberto Boni con il tempo di 32’ 25” è stato il primo a tagliare il traguardo della 41esima Vivicittà - quest’anno anche quinta prova del Gran Prix Uisp e nel calendario nazionale Fidal -, seguito da Taoufik Bazhar con 33’ 37” e Mattia Guidetti 35’ 11”. Sul podio femminile spicca Barbara Bressi arrivata in 36’ 17”, dopo di lei Francesca Badiali con 37’ 32” ed Eleonora Chiara Turrini con 39’ 04”. Davanti alla cornice del Teatro Valli, l’assessora Bondavalli ha premiato anche i competitivi Allievi, tutti i primi 20 gruppi podistici con almeno 10 partecipanti e i primi 5 uomini e le prime 5 donne under 50 e over 50. Consegnata la t-shirt tecnica in omaggio a tutti i competitivi di giornata.

9 aprile: Vivicittà in carcere

Il Comitato di Reggio Emilia porterà la manifestazione anche nell’istituto penitenziario di via Settembrini, dando ai detenuti la possibilità di svolgere camminando o correndo il perimetro delle mura circoscritto dagli operatori Uisp. A Reggio Emilia l’evento è stato patrocinato dalla Provincia, Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo Sport con il supporto di Emil Banca e dei partner Coop Alleanza 3.0, Decathlon, Iren e cartoleria Penna Matta. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e Ministero della Giustizia patrocinano la manifestazione a livello nazionale. Marsh, il broker assicurativo dell’Uisp, è il main partner nazionale di Vivicittà 2025.