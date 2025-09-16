Voci e dubbi tra i residenti: "Ha citofonato alle case. Gridava e chiedeva aiuto"

In via Beethoven è un continuo rallentare di macchine. C’è chi suona il clacson indispettito, salvo poi fermarsi ugualmente davanti al forno Castagnoli. Due volanti della polizia schierate all’ingresso del piccolo parcheggio, agenti della scientifica che entrano ed escono dal locale: "Non si vede tutti i giorni, qui a Massenzatico". Quasi tutti passando a piedi indugiano. La curiosità di un’adolescente che sta rientrando a casa la porta a fermarsi, a chiedere che è successo. "Ho sentito delle sirene stamattina presto – dice – ma mai avrei pensato...".

Era l’alba di ieri, le 5,30 circa, quando polizia e operatori del 118 sono arrivati al forno Castagnoli. Claudio Citro, 41 anni, stava dando in escandescenze. Avrebbe prima tentato un furto in un’abitazione lì vicino per poi scappare, scalzo e pare anche ferito, prima davanti a un bar e poi al forno. Forze dell’ordine e 118 sono stati tempestati di chiamate, fino a quando lo hanno rintracciato. Hanno provato a calmarlo ma l’uomo era implacabile, usare il taser per neutralizzarlo sarebbe stata l’unica soluzione. Citro è morto poco dopo, mentre l’ambulanza lo portava al Santa Maria Nuova.

Al bar Sara, una manciata di centinaia di metri dal forno, non si parla d’altro. Ogni partita a briscola è interrotta da una considerazione, un dubbio; le sigarette si trasformano in cilindri di cenere, tra le dita di chi è troppo impegnato a parlare per trovare il tempo di fumare. "Quando lo abbiamo visto arrivare era sporco di sangue – dicono da dietro il bancone –. Continuava a urlare, a chiedere aiuto e a dire che qualcuno voleva fargli del male. Stava in mezzo alla strada, girava qui davanti. Abbiamo chiamato la polizia ma prima che arrivassero se n’era già andato di là, verso la chiesa". È in quella direzione, su via Beethoven, che si arriva al forno Castagnoli.

Prima ancora però, è emerso ieri, lo stesso uomo si sarebbe introdotto in un’abitazione della zona per compiere un furto. Il colpo sarebbe stato sventato dagli stessi proprietari, che hanno notato la presenza di un estraneo in casa. A quel punto il 41enne sarebbe scappato e avrebbe suonato ad alcuni citofoni lungo via Fontanesi. Proprio qui, ieri mattina, un gruppetto di residenti si stava confrontando davanti a uno dei cancelli d’ingresso lato strada.

"Non è la prima volta – dice un signore –. Già quest’estate hanno suonato all’alba ma quando sono arrivato al citofono non c’era nessuno e ho visto un’auto allontanarsi". "Quando alle cinque ha sentito il citofono mia madre si è preoccupata, perché sapeva che stavo rientrando da lavoro – spiega un ragazzo –. Si è affacciata subito al balcone e ha visto un uomo in pantaloncini blu che si allontava. Non posso esserne certo, ma probabilmente era lui".

g.ben.