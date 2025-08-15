"Vogliamo capire se siamo pronti. Il primo avversario sarà il caldo"

Mister Dionigi, inizia ufficialmente la nuova stagione con la Coppa Italia. Quali sono le insidie di questo primo match?

"Innanzitutto direi il caldo. Capisco le esigenze televisive però giocare alle 18 con questo clima ti condanna ad avere poca lucidità. E i ritmi non potranno essere alti".

Come ci arriva la Reggiana?

"Siamo un po’ corti, in questa settimana speravamo di aggiungere 1-2 tasselli e non ci siamo riusciti, ma va bene lo stesso. Ci sarà spazio per i giovani e sono orgoglioso che un ragazzo come Bonetti farà l’esordio tra i professionisti quando l’anno scorso era in Serie D al Lentigione. Poi abbiamo altri profili interessanti come Contè e Cavaliere che ci daranno una mano".

Oltre agli ingressi che ha ‘invocato’, speriamo non ci siano partenze. Pensiamo soprattutto a Marras…

"Penso che rimarrà di sicuro. Per me è troppo importante, è un giocatore polivalente, tatticamente intelligentissimo e che riesce a capire il gioco prima degli altri. Oltre a questo ha un peso specifico all’interno del gruppo. Il suo modo di allenarsi è un esempio per tutti: è sempre in testa a tirare la fila".

Quando dice ‘siamo corti’ a che ruoli si riferisce in particolare?

"Dobbiamo trovare un attaccante, perché come prima punta abbiamo praticamente solo Cavaliere che si sta proponendo bene, ma gli va dato tempo. E poi sugli esterni, nei ‘quinti’ non abbiamo tante alternative ed è un ruolo dispendioso. Poi sappiamo che gli ultimi 2 colpi magari si possono fare anche alla fine".

Per Tavsan e Rover serve ancora un po’ di rodaggio?

"Non sono ancora al massimo, ma è una cosa normale perché sono arrivati 12-13 giorni dopo l’inizio del ritiro. Stessa cosa per Quaranta, per loro ci vorrà un po’ di pazienza".

Che tipo di squadra è l’Empoli?

"Stanno facendo un mercato importante e credo che l’Empoli sarà una di quelle 4-5 formazioni che si giocheranno i posti per la promozione diretta in A. Ha già una buona identità e cambia spesso il modo di costruire, giocando con aggressività. A noi servirà soprattutto per capire a che punto siamo quando mancano 8-9 giorni al campionato".

Con Pagliuca, attuale mister dei toscani ed ex Juve Stabia c’era stata un’accesa discussione in occasione della partita di Castellammare: vi siete chiariti nel frattempo?

"Siamo due allenatori di carattere e sono cose che possono succedere. Nel corso di una stagione ce ne sono diverse, ma ovviamente fanno notizia solo quelle che escono. Fa tutto parte del gioco, non ci sono problemi".

Al vostro seguito avrete anche circa 300 irriducibili tifosi.

"Una bellissima dimostrazione d’affetto. Un sacrificio muoversi il giorno di Ferragosto, poi con quel caldo lì…Li ringrazio di cuore e speriamo di continuare a far vedere quello che stiamo facendo vedere dal mio arrivo. Le mie convinzioni sono semplici: servono lavoro, dedizione e mentalità di squadra".