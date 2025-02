"Vogliamo che la città sia più gradevole"

Mobilità più sostenibile, migliorie estetiche, la valorizzazione del torrente Enza quale cuore di Montecchio, maggiore attenzione alla scuola e ai giovani: il vicesindaco Bruno Aleotti ha tratteggiato l’altra sera, in Consiglio, i progetti che la giunta Torelli intende realizzare nel corso del mandato.

L’assessore a bilancio e tributi Stefano Ferri ha esposto il bilancio di previsione (poi approvato) per il triennio 2025 – 2027. "Un bilancio equilibrato e prudente, con un piano di investimenti ambizioso e che pone quale obiettivo la tutela dei servizi comunali", ha sottolineato.

Nel piano di investimenti emerge la tangenziale sud-ovest, finanziata da Comune con 2,1 milioni l’ultimazione del palazzetto dello sport, il recupero e riuso dell’ex macello e altre ne manutenzioni straordinarie di fabbricati di proprietà comunale. Complessivamente sono previsti 7,4 milioni di spese nel 2025 e 2,21 nel 2026. L’assessore Ferri ha inoltre riferito al Consiglio sull’attività di contrasto all’evasione fiscale che prevede per il 2025 accertamenti Imu per 300mila euro; accantonato per prudenza un fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 106.500. Netto il calo dei trasferimenti correnti dallo Stato, scesi da euro 1,5 a 1,1 milioni previsti per il 2025.

È stata confermata l’attuale misura di addizionale Irpef con soglia di esenzione di euro 12.000 (che consente al 24% circa dei cittadini di Montecchio di non versare alcuna imposta); per quanto riguarda l’Imu, è stata introdotta un’aliquota agevolata dello 0,86% per i contratti concordati, ulteriormente ridotta del 25% per legge.

Critiche dall’opposizione. "L’amministrazione – commenta il capogruppo di Viviamo Montecchio, Filippo Borghi – ha nuovamente fornito un resoconto di quanto già realizzato e di ciò che resta ancora da completare rispetto al programma del 2019. Montecchio non deve solo considerarsi una bella città, come affermato dalla maggioranza, ma deve concretamente apparire tale. Questo richiede un intervento strutturale e costante per la manutenzione degli elementi che contribuiscono al decoro urbano e alla qualità della vita, come illuminazione, aiuole, giardini, rotatorie, strade e marciapiedi, oggi in condizioni di crescente degrado e abbandono". Aggiunge Borghi: "L’aumento della spesa pubblica, le risorse limitate riguardano molti enti locali. Ma mentre alcune amministrazioni colgono per tempo i finanziamenti e le opportunità disponibili, quella di Montecchio appare in affanno. È evidente, quindi, che il nodo cruciale risieda nella gestione amministrativa e nella capacità di governare le sfide attuali e future".