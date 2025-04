"Vogliamo giustizia per Giuliano e tutte le vittime della Moby Prince"

Era presente anche una delegazione del Comune di Bagnolo alla commemorazione per la strage della Moby Prince, che avvenne al largo del porto di Livorno nell’aprile del 1991. Tra le vittime figura infatti Giuliano Salsi, che abitava a Bagnolo, che a soli 41 anni perse la vita in quella terribile notte. Sono passati ben 34 anni, ma il suo ricordo è rimasto vivo e forte, custodito e alimentato con affetto e commozione da amici, familiari e da tutta la comunità bagnolese. Il Comune è stato rappresentato dal sindaco Pietro Cortenova e dal vice Grazia Mosca, come "gesto di vicinanza e sostegno alla battaglia delle associazioni dei familiari delle vittime, che chiedono giustizia".

Nonostante complesse indagini, ma dagli esiti controversi, non è stata fatta piena luce su quanto accaduto: nessun colpevole, nessuna verità giudiziaria certa, nessuna giustizia per le vittime e le loro famiglie. Proprio a Bagnolo, in teatro, nei giorni scorsi è stato proposto uno spettacolo dedicato proprio al dramma avvenuto 34 anni fa, con lo scontro tra la petroliera Agip Abruzzo e il traghetto Moby Prince, da cui scaturì l’incendio che costò la vita a 140 persone.

"La vicenda di Giuliano – ribadiscono dal municipio – è diventata un simbolo di unità e impegno collettivo: il Comune di Bagnolo continuerà a essere al fianco di chi chiede chiarezza, nel nome della memoria e della dignità di tutte le vittime".