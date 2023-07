"Vogliamo salvaguardare l’Enza Siamo contrari alla diga di Vetto"

E’ stato presentato ieri il ‘Manifesto per la salvaguardia del Torrente Enza’. Fautore dell’iniziativa è Duilio Cangiari, di Europaverde, a cui si sono affiancate le più importanti associazioni ambientaliste quali il WWF, Lega Ambiente Emilia Romagna, la Lipu, l’Università Verde di Reggio Emilia, ed altre associazioni. "L’obiettivo di questo manifesto? – ha spiegato Cangiari nella conferenza stampa tenutasi ieri ai Chiostri della Ghiara - Vogliamo dare un contributo fattivo, concreto, costruttivo, su un tema, quello delle risorse idriche, che oggi è intriso di ideologia e di interessi di parte. E’ necessaria un’operazione verità, in cui alle persone si deve spiegare che c’è un modo più sostenibile e meno costoso di sviluppare l’utilizzo le risorse idriche del nostro territorio".

Un’affermazione che porta direttamente al ‘tema dei temi’: la diga di Vetto: "Siamo contrari al grande invaso – non si fa trovare impreparato Cangiari -. Avrebbe un impatto molto forte sul piano ambientale, con una progettualità troppo dilatata nei tempi, con costi enormi a carico della popolazione. Il tema deve essere affrontato in modo più capillare, con forme di intervento molto più sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico". "La diga è una forma di intervento superato – fa eco a Cangiari, Daniele Bigi del WWF Emilia Centrale -. Soprattutto se parliamo di Enza, c’è un aspetto che andrebbe sottolineato: mentre imperversava la crisi idrica, la produzione del Parmigiano Reggiano aumentava del 10%. Sappiamo che per la sua produzione è necessaria un gran quantitativo di acqua, con rischio di inquinamento e sversamento di nitrati ed altri agenti chimici nel torrente. Di fatto il Parmigiano Reggiano è un prodotto industriale, di altissima eccellenza, ma tale è. Forse, è giunto il momento di considerarne una limitazione alla produzione, per l’impatto che questa ha sull’ambiente e sulle risorse idriche del territorio". Si parla di cave che dovrebbero essere utilizzate come bacini: "Come fatto a Casalgrande su impulso del sindaco Daviddi – aggiunge Valterio Ferrari, consigliere comunale a Bibbiano e presidente di ‘Salviamo il paesaggio’ -. Ma molte amministrazioni su questi temi fanno ‘orecchie da mercante’". Così come l’utilizzo di casse di espansione per usi irrigui: "Come quella di MontechiarugoloMontecchio – aggiunge Luciano Gobbi dell’Università Verde di Reggio Emilia -. E’ abbastanza profonda da consentirne tale uso, come successo l’anno scorso in provincia di Parma a causa della siccità. Ma il dibattito punta sempre e solo in una direzione: quella della grande opera". "Bisogna fare fronte comune contro il cambiamento climatico -conclude Bokar Diop di Legambiente -. Il manifesto che qui portiamo, vuole essere un primo ma significativo passo per la ricerca di modi alternativi, virtuosi e sostenibili, per l’utilizzo dei bacini idrici della nostra provincia, di cui l’Enza è uno dei più importanti".

Nicola Bonafini