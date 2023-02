Giornata importante quella di domani per il Coordinamento Provinciale Comitati Ambiente e Salute di Reggio. In Sala del Tricolore, alle 15,30 approderà in consiglio comunale la discussione e la successiva votazione per una richiesta che proviene da oltre 200 cittadini reggiani per l’installazione di una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria nella zona sud est del territorio comunale in prossimità del grande impianto per il trattamento della Forsu a Gavassa. "La centralina fissa che sarà operativamente richiesta ad Arpae, l’agenzia territoriale regionale – spiega il comitato – dovrebbe controllare i parametri inquinanti più sensibili per la salute umana quali l’emissione di polveri sottili, ossidi di azoto e formaldeide in una zona del territorio comunale particolarmente esposta a rischio ambientale per la presenza dell’impianto. Questa concomitanza di fonti emissive con ogni probabilità farebbe oltrepassare costantemente i limiti inquinanti indicati dalla legge".