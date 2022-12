"Vogliamo una commissione sul flop del polo fieristico"

I consiglieri di minoranza del gruppo misto di Scandiano hanno presentato un’istanza per la costituzione di una commissione consiliare consultiva temporanea di inchiesta e di studio sull’attività fieristica nel territorio del comune di Scandiano. Alessandro Nironi Ferraroni, Davide Beltrami e Chiara Ferrari intendono approfondire "i termini e le condizioni, nonché i costi, dell’insuccesso del progetto avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo polo fieristico". L’opposizione chiede inoltre chiarimenti per le reali prospettive di "impiego del polo fieristico esistente nell’ambito di una più generale disamina dell’attuale contesto e degli scenari previsionali delle attività fieristiche nel territorio regionale, provinciale e distrettuale".

Il capogruppo Nironi Ferraroni sottolinea che risale al giugno 2008 "la trionfale presentazione del progetto esecutivo del nuovo polo fieristico. Purtroppo siamo stati buoni profeti: è fallito un progetto da 11 milioni di euro. Costi inutilmente sostenuti, danni non irrilevanti per i cittadini interessati dagli espropri e un’eredità che pesa come un macigno: l’obsolescenza del vecchio polo fieristico".

Domanda quindi al Comune di "fare il punto della situazione per un nuovo progetto del polo fieristico: l’attuale è molto vetusto e il progetto passato è naufragato. Qual è il futuro per l’attuale Centro Fiere?".

m. b.