"Vogliamo una via Emilia a misura di pedoni e di biciclette"

"I commercianti sbagliano a pensare che se si mantiene un passaggio alle auto, questi lavoreranno di più e risulteranno maggiormente accessibili. Non è così. Le auto qui sfrecciano, a certe ore anche velocità sostenuta, senza aver alcun interesse a fermarsi". Parole di Raffaella Monti, presidente di Fiab-Tuttinbici Reggio, presente assieme ad una piccola delegazione dell’associazione ieri mattina davanti alla parrocchia di Santo Stefano, dove si è svolta la manifestazione di cittadini che si dichiarano a favore della Ztl: "Bisogna rompere un circolo vizioso, per cui i cittadini, soprattutto i reggiani, sono refrattari al cambiamento – spiega Monti – Abbiamo in Regione, esempi virtuosi, senza penalizzare gli esercizi commerciali del centro storico. Bologna ne è l’emblema e già da anni, il centro è chiuso al traffico con grande soddisfazione di tutti. Stesso discorso anche per Parma e Modena. È tempo che anche Reggio si allinei. Siamo un’associazione ciclo-ecologista. Per noi tutto il centro dovrebbe essere pedonalizzato e a misura di bici. Questa zona a maggior ragione. C’è una densità di istituti scolastici fortissima, e studi scientifici evidenziano come una pedalata di 8-10 minuti non può far altro che giovare al benessere psicofisico del bambino. In alternativa vi è il parcheggio dell’ex Caserma Zucchi, con i 15 minuti di sosta gratuita. Il genitore parcheggia lì e fa ‘due passi’ a piedi per accompagnare i figli a scuola".

Ni. Bo.