"Vogliamo vincere"

Continuerà fino a martedì

l’iniziativa della Pallacanestro Reggiana per la partita di Coppa Italia contro la Virtus, in scaletta giovedì alle 18 al Pala Olimpico di Torino: acquistando la t-shirt celebrativa dell’evento al costo di 25 euro si avrà gratuitamente accesso al pullman navetta che farà andata e ritorno dal capoluogo piemontese. Questo ‘Coppa Italia Pack’ si potrà prenotare allo ‘stoRE’ biancorosso nei giorni di apertura, cioè martedì, venerdì e sabato. Partenza prevista alle 13 dal parcheggio principale dell’Ente Fiera (via Filangieri, 15). Va ricordato che i biglietti per la partita andranno acquistati separatamente e sono già in vendita sui circuiti ufficiali della Legabasket, online sul portale Vivaticket. Il termine per acquistare il ‘Coppa Italia Pack’ è fissato per martedì, ultimo giorno di apertura dello ‘stoRE’ prima delle Final Eight. "Si giocherà a casa mia – ha spiegato Uglietti, nativo di Torino – e sono molto orgoglioso ed emozionato. Faremo di tutto per vincere, vi aspettiamo".