"Voglio cambiare aria. Il Covid? Mi terrorizza la mascherina"

Ilaria Boni, come si sente sapendo che tra poco dovrà affrontare il quinto anno di liceo?

"Se penso che sono all’ultimo anno del San Vitale a Parma provo molta ansia. Anche la pressione si sta facendo sentire perché sento l’obbligo di rendere felice la piccola me che si sta impegnando e sta studiando con costanza dalle elementari. Di certo provo anche molta emozione pensando che finalmente abbandonerò l’ambiente liceale, non perché non mi piacesse, ma perché sento il bisogno di cambiare aria".

Si torna a parlare di Covid. Che impressione le fa?

"Mi rende abbastanza triste perché tornare al 2020, con il ricordo che mi è rimasto, mi fa molta paura. All’inizio ero felice di restare a casa e seguire le lezioni online, come gran parte degli studenti, però ammetto che con lo scorrere dei mesi era diventata una situazione pesante. Un fattore che mi spaventa è il ritorno della mascherina. Mi ero dimenticata cosa significasse scambiare delle parole con gli amici vedendo tutto il volto, senza coperture".

Quei mesi come se li ricorda?

"All’inizio mi ricordo tutta la gioia che ho provato quando hanno comunicato la chiusura delle scuole. Il periodo successivo è stato uno dei peggiori della mia vita perché, cambiando scuola per un impegno sportivo, ho dovuto lasciare la mia famiglia e la mia classe".

Quel periodo ha influito sul dopo?

"In minima parte sì, però non penso di far parte della fascia di persone che ne ha risentito di più, su cui il Covid ha colpito in modo diretto Una piccola parte di me deve ringraziare quel periodo perché è stato lì che ho raggiunto una maggiore maturità personale".

m.g.