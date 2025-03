"Voglio una partita ‘totale’"

La squadra sta bene, direi che è stata una settimana ideale, perché ci siamo allenati bene e la Vibonese, che ringrazio, ci ha messo a disposizione delle strutture perfette per poter lavorare nel migliore dei modi. Adesso sta a noi fare una partita ‘totale’ contro il Cosenza." Viali non si nasconde e chiede ai suoi ragazzi un’altra gara di spessore. Dopo quella prodotta contro il Catanzaro. Al ‘San Vito-Marulla’ il tecnico ha scritto le pagine più importanti della propria carriera con due salvezze (la prima nel 2023 allo spareggio con il Brescia) e l’anno scorso, subentrando in corsa.

"Qualsiasi accoglienza ci sarà, per me sono state due esperienze molto positive ho un ricordo bellissimo di Cosenza – spiega – con loro non sarà mai una partita normale, ma dal fischio d’inizio in poi dovrò essere concentrato solo sulla Reggiana perché è un match troppo importante. Le occasioni sono sempre meno e al di là del fatto che si tratti di uno scontro diretto, adesso ogni partita può farti fare il salto di qualità in positivo o in negativo, quindi dobbiamo farci trovare molto pronti". Poi l’analisi tattica: "Al di là del cambio del tecnico, dal punto di vista tattico non è cambiato molto, almeno guardando la partita che hanno giocato con il Modena. Noi comunque dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza, sia che ci vengano a prendere col pressing oppure che ci aspettino".

Nessuna strategia particolare, ma la giusta dose di furore agonistico sta alla base di un possibile successo: "Dovremo essere bravi a partire forte e a battagliare palla su palla, ma non mi fido mai del Cosenza. Questo è un ambiente abituato a lottare fino all’ultimo per i propri obiettivi ed è solito fare anche cose eccezionali, quindi troveremo uno stadio pronto a metterci in difficoltà".

Poi un flash su Vido, il bomber ‘ritrovato’, salito a quota sei reti e due assist in appena 772 minuti di utilizzo: "I numeri dicono che il nostro capocannoniere e deve assolutamente continuare così, mentre i suoi colleghi di reparto dovranno riguadagnarsi il posto, ma non solo loro: mi aspetto più gol da tutti". Il tecnico infine chiosa su capitan Rozzio, ormai pronto al rientro: "È una notizia che di dà grande entusiasmo, perché al di là della condizione atletica in cui arriverà, Paolo può fare la differenza anche solo con la sua presenza".

Francesco Pioppi