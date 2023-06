"Vogliono solo maggiori garanzie"

"I soci, riuniti nel Comitato Autogestito, spontaneamente costituitosi non intendono frapporre alcun ostacolo alla Cooperativa, tuttavia chiedono garanzie e compensazioni". A parlare è l’avvocato Erica Romani che rappresenta 200 soci lavoratori dei 1400 che entreranno nella neo costituita Istituto di Vigilanza Coopservice Spa. Si parla di persone con anche oltre 30 anni di partecipazione societaria a cui, nel caso, oltre alla quota dovranno essere restituiti tutti i conferimenti compiuti durante tale periodo: "Sono richieste a tutela di una procedura in cui non si riconoscono e che non ritengono in linea con le norme ed i dettami statutari, nonché in contrapposizione allo spirito cooperativo".