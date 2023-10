Vola con l’auto nel burrone. Prima ‘fugge’, poi viene scoperto. A Felina 85enne sotto al trattore

Paura a Castelnovo Monti per due incidenti avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Il primo alle 19 in via Tegge a Felina dove un 85enne del paese è rimasto sotto al suo trattore. L’anziano stava lavorando nei campi della sua tenuta quando nel percorrere uno stradello interpoderale, probabilmente a causa della presenza di un masso, il mezzo agricolo si è ribaltato travolgendo il conducente che vi è rimasto incastrato sotto. Il contadino è sempre rimasto cosciente e ha chiamato lui stesso il 118. Sul posto è stato soccorso dalla croce verde di Castelnovo Monti e poi trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma dov’è ricoverato in condizioni di media gravità per traumi da schiacciamento. Non risulta essere però fortunatamente in pericolo di vita.

Il secondo è avvenuto intorno alle 22,30 a Carnola. Un passante ha lanciato l’allarme dopo aver visto un’auto fuori strada. Ma quando sono arrivati i soccorsi (ambulanza e vigili del fuoco), nell’abitacolo non c’era nessuno. Sono stati dunque chiamati i carabinieri. E poco dopo è stato rintracciato un 19enne trovato ferito nei dintorni della zona dov’è stata trovata la macchina incidentata ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Intanto i militari della stazione di Vezzano indagano per ricostruire la dinamica; l’ipotesi è che il giovane volesse sfuggire ai controlli forse perché non in regola dato che l’auto era intestata ad un magrebino.

Settimo Baisi