Vola nel vuoto mentre lavora al tetto

È caduto dal tetto di un’azienda, in fase di manutenzione, da un’altezza di oltre quattro metri. Se l’è cavata con traumi ortopedici vari, evitando conseguenze ben più gravi grazie al fatto di essere finito in un macchinario, che in quel momento era disattivato. L’uomo, di 36 anni e residente a Campagnola, si è alzato praticamente da solo, facendosi poi accompagnare su un tavolo, nei locali usati come infermeria interna dell’azienda. È accaduto ieri mattina verso le 9 in via Meucci, nella zona industriale Rame, a Villanova di Reggiolo. I testimoni dell’infortunio hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha fatto intervenire l’ambulanza della Croce rossa locale, con l’automedica della Bassa. A loro si è unito anche il personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo nei pressi dell’azienda. Il 36enne ha riportato traumi ortopedici, ma non risulta essere in pericolo di vita.

Dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni di media gravità, accompagnato dal personale dell’automedica. L’elisoccorso, invece, è rientrato vuoto alla base. Sul posto, nella zona industriale Rame, sono intervenuti i carabinieri per avviare gli accertamenti, affidati ai tecnici del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale. Appena pochi giorni fa un simile infortunio si era verificato a Luzzara, con un operaio trentino caduto nel vuoto dal tetto e portato al Maggiore di Parma, in condizioni piuttosto gravi.

Antonio Lecci