Volano bottiglie tra avventori ubriachi

Si sono vissuti momenti di tensione, l’altra sera a Correggio, nell’area esterna del bar ex Cappuccini, dove un uomo di origine straniera, apparso in stato di ebbrezza alcolica, ha iniziato a litigare con alcuni avventori, suoi connazionali, che si trovavano sulla distesa esterna del locale. La situazione è ben presto degenerata, dalle parole si è passati a minacce e violenza. Secondo i testimoni, si sarebbe arrivati anche al lancio di alcune bottiglie di vetro. Sono stati mobilitati anche i carabinieri per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Alla fine, almeno ufficialmente, non risultano esserci state conseguenze di rilievo alle persone. E, per fortuna, neppure danni a veicoli in sosta o ad altre strutture. Già in passato in quella zona si erano avuti simili episodi.