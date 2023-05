Volano insieme in cielo Addio nello stesso giorno alle ‘frecce tricolori’ Amilcare e Aderito

di Gianni Fiaccadori

Sono giornate di lutto e tristezza per il Club Frecce Tricolori numero 9, perché il nono nato in Italia.

A distanza di poche ore si sono spenti, per un incredibile destino, Aderito Prodi, 82 anni e Amilcare Bocedi di 71 anni, grandi amici, uniti nella vita così come nella morte.

Sono stati due colonne del club reggiano che ha sede presso l’aereoporto.

Aderito e Amilcare sono stati due tra i soci fondatori del Club Frecce Tricolori, orgogliosi di questo loro impegno ed entrambi autisti all’allora Act, l’azienda consorziale dei trasporti, oggi meglio conosciuta come Seta.

Prodi e Bocedi erano due grandi appassionati di aerei, aeromodelli e di aeronautica in genere, che col loro impegno hanno contribuito alla nascita e crescita del club, in termini di iscritti e sostenitori.

Aderito Prodi, del quale si sono svolti ieri mattina i funerali, era noto col soprannome di "Cespòli", lascia la moglie Dilva, i figli Marco, Mauro e Mascia e gli adorati nipoti Alissa e Mattia.

Anche Amilcare Bocedi, morto domenica sera all’ età di 71 anni era stato tra i fondatori del Club Frecce Tricolori, lavorando anche lui come autista all’Act, dividendosi tra il lavoro e la passione di consigliere del club.

I funerali di Bocedi si svolgeranno domani pomeriggio muovendo alle 14,30 dalle camere ardenti di Coviolo per la locale chiesa parrocchiale.

Al termine si proseguirà per il cimitero vecchio di Coviolo. Bocedi lascia la moglie Maura, le figlie Paola e Lucia, la nipotina Grace, il genero Antonino. Per desiderio della famiglia Bocedi non sono graditi fiori, ma eventuali offerte da devolvere al Core dell’ ospedale Santa Maria Nuova.