Volantini di ’Si può fare’: "Questo è solo un punto di primo intervento"

Mentre veniva inaugurato il nuovo "Punto di primo intervento" all’ospedale di Correggio, l’altra mattina gli attivisti della coalizione "Si può fare", che unisce M5s, Sinistra Italiana, Prc e lista civica Acb, appoggiando la candidatura a sindaco di Giancarlo Setti, hanno distribuito un migliaio di volantini "per denunciare che una risposta ridotta al bisogno di sicurezza all’emergenza salute è contraria alla Costituzione italiana e che i sindaci avrebbero dovuto svolgere fino in fondo il ruolo a loro affidato dalle leggi".

La coalizione chiede l’istituzione di un vero e proprio Pronto soccorso, "che garantisca trattamenti terapeutici in emergenza- urgenza", e non solo di un "punto di primo intervento che si limita ad effettuare visite per i casi meno gravi o a stabilizzare i pazienti prima del loro trasferimento". E poi il servizio di automedica a Correggio 24 ore su 24 e non solo di giorno, l’utilizzo di medici del servizio pubblico e non di imprese private, oltre a un miglioramento del servizio di guardia medica.