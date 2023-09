Volete aiutare il prossimo? La Croce rossa vi aspetta

La Croce rossa di Guastalla presenta il nuovo corso per aspiranti volontari. E lo fa con una serata, in programma oggi alle 21, nella sede di via Allende.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini per poter potenziare il gruppo di volontari che garantiscono i molti e sempre crescenti servizi che vengono rischiati dalla popolazione locale: non solo emergenza-urgenza, ma anche assistenza, trasporti ordinari, vigilanza in occasione di feste ed eventi pubblici, a manifestazioni sportive… Stasera l’illustrazione del corso, a cui è possibile partecipare senza alcun impegno, per conoscere meglio le attività che vengono svolte dalla Croce rossa, ogni giorno, ventiquattro ore su ventiquattro.

Il corso arriva dopo i festeggiamenti ufficiali per i 50 anni di vita del Comitato Cri di Guastalla.

Per ulteriori informazioni:

tel. 0522-838696.