Volete arbitrare?. Inizia un corso

Il Csi cerca nuovi arbitri di pallacanestro. Sono aperte, infatti, le iscrizioni per entrare a far parte della famiglia dei fischietti della palla a spicchi con il corso in partenza a febbraio e che si concluderà in marzo. Le adesioni vanno date entro venerdì 7 e l’iscrizione è gratuita: unico requisito è aver compiuto i 16 anni. Dopo la lezione introduttiva di lunedì 10 febbraio alle 20 nella sede del Csi in via Agosti 4 della durata di circa un’ora e mezzo, si passerà alle lezioni sul campo presso la palestra Fermi con quattro incontri formativi di un paio d’ore l’uno, per poi concludere con un meeting online di un’ora sulla piattaforma Google Meet in data ancora da definire.

Cesare Corbelli