Volete partecipare alla Perugia-Assisi?

Domenica si svolgerà la marcia Perugia-Assisi per la pace. Il Comune di Albinea e il comitato gemellaggi pace e cooperazione internazionale, in collaborazione con i comuni di Quattro Castella e Casalgrande, parteciperanno organizzando un pullman. Il ritrovo sarà in piazza Cavicchioni alle 4.45. L’arrivo a Perugia è previsto alle 9 per chi intende percorrere tutta la marcia fino ad Assisi (24 km), mentre alle 10 a Santa Maria degli Angeli per l’ultimo tratto di 5 km. Per iscrizioni: 0522590261.