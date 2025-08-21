Voleva mettersi in auto. Bloccato un 72enne in stato d’ebbrezza

Pomeriggio ‘movimentato’ lunedì a Scandiano. Una pattuglia della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia è intervenuta al pronto soccorso scandianese, su richiesta del personale sanitario, per un 72enne in stato di ebbrezza il quale minacciava di volersi mettere alla guida della propria auto, parcheggiata poco distante. L’uomo, residente a Scandiano, era stato precedentemente soccorso dall’ambulanza in centro a Scandiano a seguito di una caduta mentre passeggiava. Alcuni passanti, notando l’andamento barcollante del 72enne e poi la caduta, avevano avvertito il 118. E’ stato poi medicato al pronto soccorso e tenuto in osservazione: l’anziano era in via di dimissione, ma visto il suo stato di ebbrezza e la volontà di mettersi alla guida ha portato i sanitari ad avvisare la centrale operativa della polizia locale.

Sul posto si sono prontamente portati gli agenti che, con non poche difficoltà, sono riusciti a mediare con l’uomo convincendolo a non mettersi alla guida della propria auto e a farsi riaccompagnare alla propria abitazione dagli agenti stessi. Fortunatamente, grazie all’arrivo della polizia locale, sono stati evitati problemi o incidenti stradali. "L’attività svolta – dice il comandante Simone Felici – nel pomeriggio di lunedì è un esempio delle molteplici attività che la polizia locale quotidianamente svolge a servizio della comunità anche in collaborazione con altri enti pubblici sul territorio. In questo caso, oltre ad impedire un pericolo sulla strada, i miei collaboratori hanno mostrato grande umanità".

m. b.