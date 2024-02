"Voleva salvarli, loro lo hanno ammazzato"

"È stato ucciso da coloro che aveva sempre aiutato, con possibilità di lavoretti in attesa che potessero regolarizzarsi in Italia per essere assunti da qualche azienda".

Non si danno pace i familiari di Harpal Singh, 59 anni, imprenditore indiano del settore dell’autotrasporto, residente a Gonzaga di Mantova, ma figura di spicco al tempio Sikh di Novellara, di cui quasi 25 anni fa era stato tra i fondatori.

Janpreet Singh è stato il figlio che ha trovato il padre in fin di vita, nella zona industriale di Prato, in Toscana, dove si erano recati per caricare merce destinata all’estero.

Venerdì sera si è allarmato quando non ha visto il padre tornare.

"Non rispondeva al telefono – racconta –. Neppure a mia madre. Doveva essergli successo qualcosa. Abbiamo poi saputo che il suo telefonino lo avevano portato via i due pakistani, dopo aver chiuso a chiave il portellone del furgone. Ma la portiera si apre dall’interno. Mio padre lo ha fatto, ma fuori ha perso conoscenza".

C’era un altro telefono nella cabina del furgone. Ma Harpal non ha fatto in tempo a raggiungerlo e a chiamare per chiedere aiuto.

"Ho subito telefonato al 118 – racconta il figlio, Janpreet Singh – ma era dissanguato. Non c’è stato nulla da fare".

Con lui, nella casa di Gonzaga di Mantova, al confine con Reggiolo, dove abita la famiglia, ieri c’era anche il fratello Sukhpreet: "Ora dobbiamo restare vicini a nostra madre, è sotto choc", dicono insieme.

"Coloro che lo hanno ucciso – aggiungono amari – erano persone alle quali mio padre voleva bene. Li aiutava e quando poteva dava loro possibilità di lavorare, come facchini, in cambio di denaro e di cibo. Ci hanno detto che erano due giovani rissosi, non benvoluti. Ma nostro padre li voleva aiutare a mettersi su una buona strada, a integrarsi, alla ricerca di un lavoro. Li aiutava perché non voleva che potessero mettersi nei guai con la giustizia".

Nei familiari della vittima il sentimento verso i due pakistani di 22 e 30 anni – arrestati sul treno Milano-Torino, diretti all’estero – è ancora confuso.

"Nostro padre voleva aiutarli e loro hanno ricambiato togliendogli la vita. Non è facile il perdono per noi – aggiungono –. È ancora presto. Ora potremmo solo pensare all’odio. Ma chiediamo di certo che sia fatta giustizia".

Ieri era prevista l’autopsia sul corpo dell’autotrasportatore. E nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali (affidati all’agenzia Bonini), quasi certamente al tempio Sikh di Novellara. Il corpo sarà poi cremato.