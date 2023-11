Voleva suonare con il dj Cerla. Ma un infarto ha stroncato Gianni

"Signori, io stasera non ci sono perché sono imbosgonato e non posso assolutamente ammalarmi in vista di venerdì… la lavanderia comunque verrà fatta". Questo è stato l’ultimo sms di Gianni Marangon, 48 anni, agli amici dell’Asd Virtus Calerno, di cui era fac totum da vent’anni. Il calcio e la musica erano le sue passioni. E stasera si sarebbe coronato uno dei suoi sogni: dj dilettante, avrebbe fatto da spalla al mitico Cerla in piazza a Sant’Ilario. Ma mercoledì è stato fulminato da un attacco cardiaco. Era dipendente della Crown (ex Fa.Ba.). Aveva fratelli, zie e cugini, e una grande famiglia: la sua squadra: "Servire è regnare. Il tuo esempio di passione e dedizione a questo sport e alla tua società sia esempio per tanti ragazzi e tanti adulti", scrive su Fb l’amico Ago. Fa eco la Lnd: il presidente Simone Alberici, il Comitato regionale e la Delegazione provinciale: "Amatissimo per le sue grandi qualità umane, ha prestato servizio nel Club anteponendo sempre gli altri a sé stesso, diventando un esempio di altruismo, impegno e passione". Al Calerno ricordano: "Stavi preparando al meglio la serata della tua vita. Fare da apripista al Dj Dr. Cerla era il tuo sogno… fermo in casa a ripassare, al caldo per non ammalarti, con un occhio e un pensiero al tuo Calerno…". La sua salma ora è esposta per le visite nella Casa funeraria "Manghi e Mantovani" a Calerno. I funerali si svolgeranno domani, alle ore 14 partendo da qui per la chiesa parrocchiale di Sant’Ilario.

Francesca Chilloni