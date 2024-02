"Volevamo solo passaggi pedonali più sicuri. Perché la maggioranza ha bocciato la proposta?"

Polemiche dei consiglieri del gruppo misto di Scandiano dopo che la maggioranza ha ‘bocciato’ la mozione sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali. "Una mozione che chiedeva di attenzionare – spiegano i consiglieri Chiara Ferrari, Alessandro Nironi Ferraroni ed Enrico Ferrari – alcune delle vie del territorio scandianese per meglio garantire la sicurezza di pedoni e autisti. Una richiesta semplice che avrebbe portato all’inserimento degli Apl (attraversamenti pedonali luminosi) in diverse zone del comune". "Una considerazione doverosa – dicono i consiglieri – sorge spontanea: un’amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini avrebbe dovuto essere più accorta rispetto ad un argomento così rilevante come quello posto in votazione".

m. b.