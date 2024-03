"Volevano bere. Ci picchiarono selvaggiamente"

"Siamo stati picchiati da tre uomini che pretendevano di bere e stare nel nostro locale quando non era più possibile farlo, in spregio alle norme anti Covid". Vania Rovatti, fino a un anno fa titolare dell’Antica osteria della Bettola, e il figlio Giuseppe Falbo, hanno rievocato ieri mattina in tribunale la brutta avvenuta vissuta intorno alla mezzanotte del 17 ottobre 2020, nell’attività che allora conducevano a Vezzano. Per l’aggressione devono rispondere a processo, davanti al giudice Luigi Tirone, tre tunisini accusati di lesioni personali: un 58enne residente a Casina (difeso dall’avvocato Massimo Covi), un 33enne di Vezzano (avvocato Elena Ravelli) e un 30enne domiciliato a Quattro Castella (avvocato Matteo Iotti). "Allora, in epoca Covid, era stato emanato dal governo un Dpcm secondo cui dalle 21.30 non si potevano più servire bevande a banco, dalle 22.30 neppure ai tavoli e alle 24 bisognava chiudere il locale - ha detto la donna -. Questi tre uomini si presentarono alle 23.45 pretendendo di bere a banco, mentre gli altri commensali stavano già andando via. Mi insultarono e mi minacciarono; mio figlio cercò di portarli fuori ma non riuscimmo a chiudere la porta. Io fui buttata per terra e mi portarono via il telefono; mio figlio tentò di difendermi e fummo picchiati. Io ho avuto un grosso danno alla spalla: sono stata operata e ho perso il 25% della sua funzionalità; mio figlio ha avuto venti giorni di conseguenze per i pugni presi alla testa e in tutto il corpo".

Arrivarono i carabinieri e poi l’ambulanza che portò madre e figlio al pronto soccorso di Castelnovo Monti. Anche il figlio ha rievocato i fatti: "Ho preso una valanga di pugni da tutti e tre e botte in testa. Colpirono anche mia madre, che è gracile, e le hanno disfatto una spalla. Presero il suo telefono mentre stava chiamando le forze dell’ordine. Intanto furono chiamati i carabinieri, che arrivarono quasi un’ora dopo probabilmente perché impegnati altrovei". Si proseguirà in maggio.

Alessandra Codeluppi