"Volevano tagliarmi il viso con la lametta"

"Volevano tagliarmi la faccia con una lametta. Mi minacciavano perché puntavano al tabacco. Quando io sono scappato, loro sono rimasti lì nella mia stanza". È quanto ha raccontato ieri in tribunale un tunisino 36enne su un episodio da lui subito in carcere, datato 23 gennaio 2017, per il quale tre connazionali sono a processo per rapina davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Silvia Semprini e Giovanni Ghini. Secondo l’accusa, i tre uomini - il 33enne Bilel Bouhari, il 32enne Wissam Abdellaqui e il 34enne Issam Chaari - avrebbero raggiunto il 36enne nella sua cella per poi impossessarsi di caffè, zucchero, tabacco e un fornello a gas. Abdellaoui lo avrebbe tenuto fermo per il collo, minacciando di colpirlo al volto con una lametta, un quarto uomo gli avrebbe puntato le forbici sul fianco e Bouhari avrebbe cercato di ferirlo in viso. Poi Chaari e un quinto soggetto avrebbero spaccato l’armadietto da cui sono stati presi i beni. La parte offesa ieri ha riferito di non aver assistito al momento in cui gli hanno rotto l’armadietto: "Li ho spinti e poi sono corso dalla guardia". E ha detto che prima di quel fatto non aveva avuto contatti con i suoi presunti aggressori. In maggio sarà sentito l’ex comandante della penitenziaria.

al. cod.