Mio padre voleva chiamarmi Ivana perché era il nome di una bella signorina che un tempo abitava nel nostro paese. Quando sono nata il prete non mi voleva mettere quel nome perché diceva che è un nome russo, allora mi hanno chiamata con una enne in più, Ivanna. Eravamo contadini, a me la terra non piaceva. Io ho sempre detto alle mie amiche: "Un contadino non lo sposerei mai, perché la terra è troppo bassa". Loro avevano i morosi contadini. Io dicevo: "Il primo cittadino che incontro e che mi possa piacere…". È capitato lui (il marito Giovanni) che abitava in città e ho pensato: "Me e vag a Res". Io vado a Reggio.

Da ’Volevo sposare un cittadino’, autobiografia di Ivanna Prati, a cura di Deanna Montruccoli