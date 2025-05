Volley Ball San Martino celebra vittorie e saluta il presidente Marani dopo 49 anni

L’ultima giornata di regular season dei campionati è stata una triplice festa per il Volley Ball San Martino che prima ha brindato alla vittoria della Serie B maschile, poi a quella della B2 femminile e infine ha salutato il presidente Verissimo Marani che lascia la guida societaria dopo ben 49 anni di grande impegno. A lui atleti e atlete hanno regalato la maglia celebrativa con il numero 49 e una commovente lettera di commiato. "Caro Mec – dice la lettera - il tuo carisma e la tua leadership hanno trasformato questa società in un vero tempio del volley, creando non solo squadre vincenti ma anche una grande famiglia, in cui ognuno si sente accolto e parte integrante di qualcosa di unico e speciale. Ci mancherà tutto, dalle maglie da gioco da te disegnate, ai caffè offerti alla macchinetta e ai… cazziatoni dopo le partite perse. Noi auguriamo il meglio per le tue nuove avventure e ci impegniamo a portare avanti i valori che ci hai trasmesso". Marani ha ringraziato parlando del futuro della società: "Ancora non comunichiamo il nome del mio successore e dei consiglieri, ma posso assicurare che il futuro del VBSM è garantito, mentre io mi godrò il meritato riposo".