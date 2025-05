Volley: chiusura della regular season con promozioni e retrocessioni

Si chiude oggi, con pochi verdetti, la regular season dei campionati di volley.

SERIE D. Iniziamo per una volta dall’ultima serie regionale perché, tra diverse retrocessioni, è arrivata anche una promozione dalla 1ª Divisione maschile.

Sale di categoria l’ASD Gazze Cavriago che ha superato in finale i Vigili del Fuoco per 3 a 1. Stasera alle 20,30 al PalaCanossa, di scena la finale femminile di 1ª Divisione tra Groupama Assicurazioni Roteglia e Audax Poviglio.

SERIE B. l’Ama San Martino ospita alle 17 un Sesto Fiorentino pari in classifica. Vincere vuol dire arrivare quinti, mentre da qualche giornata i Vigili del Fuoco hanno già iniziato a pensare al prossimo campionato di Serie C. Oggi alle 18 è in casa del fortissimo Camaiore.

SERIE B1. Dura trasferta alle 18 per la Tirabassi & Vezzali sul parquet di Ostiano, mentre alle 18 la Giusto Spirito Rubierese, autrice di un bel fine campionato, ospita la BSC Sassuolo di Francesca Ferretti non ancora salva. SERIE B2. Poteva essere la partita della vita, invece San Damaso arriva stasera alle 20 in casa della Fos Cvr con quattro punti di vantaggio e dunque già promossa. Il Cvr andrà ai play-off con buone prospettive. L’ Arbor Interclays gioca alle 20 in casa con Massa Volley, mentre l’Ama San Martino già retrocessa ospita Potenza Picena, sempre alle 20.

SERIE C. Tra i maschi bella gara a Modena alle 18 tra la Mo-Re Volley e l’Ama San Martino, entrambe ai play-off. Fabbrico chiude a Corlo al 18,30 la sua sfortunata stagione. Tra le ragazze, l’attesa è soprattutto per la Saturno Guastalla che alle 18,30 ospita la Burzoni Piacenza: se vince, è ai play-off. Completano il quadro, Emmezeta Piacenza-Everton alle 19, Rubierese-Quartirolo alle 21 e Rivergaro-Poliespanse Nutristar Correggio alle 20.

c.l.