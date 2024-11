Volley Conad, stasera i punti valgono doppio

Anticipo casalingo per la Conad (7), impegnata alle 20 al PalaBigi nella gara che apre la nona giornata di Serie A2.

Reduce da due stop consecutivi, quelli con Fano e Acicastello, che l’hanno fatta scivolare al penultimo posto della graduatoria, la squadra di Fanuli cerca punti salvezza contro una diretta rivale come Cantù (9), squadra che in trasferta ha collezionato 4 sconfitte in altrettanti match disputati, vincendo un solo set contro 12 persi.

Il coach. Il tecnico della Conad è tornato sulla sfida di Catania: "In Sicilia siamo andati bene all’inizio di tutti e tre i set, ma evidentemente con squadre così attrezzate non basta. Adesso ci aspettano altre due partite molto importanti per noi".

Di buono c’è che la classifica, eccezion fatta per il fanalino Palmi, è ancora abbastanza corta, soprattutto nella zona calda della graduatoria: Pineto e Fano, che occupano in coabitazione l’11esima piazza, hanno una sola lunghezza di vantaggio su Bonola e compagni.

Qui Cantù. I brianzoli, nonostante le difficoltà esterne, hanno collezionato il terzo successo della loro stagione nell’ultimo turno, travolgendo con un netto 3-0 interno l’Abba Pineto: squadra totalmente italiana, Cantù schiera Martinelli in palleggio e Novello opposto; in banda l’ex di turno, Tiozzo, che a Reggio ha giocato dal 2013 al 2015, insieme a Galliani, mentre al centro ci sono Candeli e Bragatto. Butti, uno dei più esperti del gruppo, occupa invece lo spot di libero.