Volley Da domani via ai campionati. Dalla B alla D, i 30 team reggiani ai ‘raggi X’ tra ritorni e ambizioni

Domani sera alle 21, alla palestra Pertini, per la prima giornata del campionato di Serie D maschile, Naytes Vaneton Interclays e Audax Parma avranno l’onore di aprire in assoluto tutta l’attività 2025/26 provinciale, regionale e nazionale per quanto riguarda le squadre reggiane di pallavolo. Proprio in questo weekend iniziano infatti i campionati di volley per quanto riguarda la Serie B maschile, la B1 e B2 femminile, le Serie C e la Serie D, solo maschile. La Conad, in A3, dovrà attendere un altro fine settimana (il prossimo), mentre la D femminile (due squadre in meno per girone) inizierà il 23 ottobre.

Reggio si avvicina al debutto stagionale con ben 30 squadre dalla A3 maschile e dalla B1 femminile, sino alla Serie D. Poi, ovviamente, ci sono anche i campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione, oltre a tantissimi campionati giovanili nelle varie categorie. Difficile dire che annata sarà, perché questa stagione in casa reggiana vede tante novità, sia negative sia positive. È l’anno delle grandi rinunce ai campionati nazionali, con due squadre di San Martino che non si sono iscritte al campionato maschile di B, mentre la Rubierese non si è iscritta alla B1 femminile e l’Arbor alla B2 femminile. Di contro ci sono anche delle belle novità, la prima della quale è sicuramente la ICaRe Cavriago che dalla Prima Divisione fa il gran salto in B2, comprando il titolo. Scambio di titoli nella B1 femminile con la Fos Cvr che, dopo aver cercato la promozione sino alla finale dei play-off (persa), si è vista offrire la B1 proprio da San Damaso che ha preferito tornarsene in B2. Queste sono sicuramente le squadre di vertice, assieme alla Tirabassi & Vezzali Campagnola, che giocherà in B1 con un organico molto rinnovato e un tecnico, Daniele Baraldi, di grande esperienza. E dall’anno prossimo anche le ragazze avranno la loro Serie A3. In B maschile c’è MoRe Volley, squadra nata dall’unione di Anderlini Modena, Volley Tricolore e Pieve Volley che ha rilevato un titolo da San Martino: ha la matricola di Reggio, ma gioca e gravita su Modena, un po’ come la Renusi Moglia Campagnola in C che si appoggia alla Tirabassi ma gioca a Moglia. In C maschile troviamo i Vigili del Fuoco retrocessi, Volley Scandiano, Everton e Ama San Martino; la C femminile reggiana ormai potrebbe fare un girone per conto suo, presentando Everton, Saturno Guastalla, Reggio Revisioni Rubierese, Poliespanse Correggio, Renusi Campagnola, L’Arena Montecchio e Ama San Martino. Parte anche la serie D maschile, divisa in due gironi.

Nel girone A, Bassa Reggiana Volley, Pieve, la Naytes Vaneton di cui si parlava in apertura e le novità di Gazze Cavriago e Terre Matildiche; nel girone B, Mo.Re Volley e Fabbrico. Vediamo anche quelle di D femminile con la Jovi Taneto nel girone A. Nel girone B, Vaneton Fortlan DIBI Mentani (i cui corsi di Minivolley saranno tenuti dall’ex azzurra Francesca Ferretti), Ama San Martino, ICaRe Cavriago, Virtus Casalgrande, Roteglia e L’Arena Montecchio.