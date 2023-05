Volley e solidarietà a braccetto

Volley e solidarietà vanno a braccetto domani a San Prospero di Correggio. Al PalaSanpro, infatti, sei squadre della categoria Under 13 femminile si affrontano nella prima edizione di "Volley for Life", torneo benefico che raccoglie fondi da devolvere all’Associazione Giacomo Sintini: quest’ultimo, pallavolista ai massimi livelli tanto da diventare campione d’Europa nel 2005 con la nazionale azzurra, venne colpito nel 2011 a soli 32 anni da un linfoma al quarto stadio, diffuso, ad alto gradi malignità. Dopo 7 cicli di chemioterapia e il successivo auto-trapianto di midollo osseo, è guarito ed è potuto tornare ad una vita sana insieme alla sua famiglia, ed oggi con la sua Associazione raccoglie fondi per la ricerca onco-ematologica. Sul campo, a sfidarsi, saranno tre formazioni della Virtus Correggio, oltre a Volley San Martino, Saturno Guastalla e Pallavolo Maranello.