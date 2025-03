Volley La Conad espugna il campo di Palmi. Ma per salvarsi ora serve un miracolo

OMIFER PALMI 0 CONAD REGGIO E. 3

OMIFER PALMI: Mariani 0, Lecat ne, Iovieno 1, Gitto 8, Donati (L), Maccarone 6, Corrado 6, Paris, Prosperi Turri (L), Sala 14, Concolino ne, Carbone 5, Guastamacchia, Benavidez 6. All. Canestracci.

CONAD TRICOLORE REGGIO E.: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 5, Porro 1, Partenio ne, Guerrini ne, Poda, De Angelis (L), Barone 8, Bonola ne, Gasparini 19, Alberghini ne, Suraci 16, Sighinolfi 9. All. Fanuli.

Arbitri: Vecchione e Carlucci.

Parziali: 20-25, 16-25, 20-25. Ace 1-6, service error 10-7, muri 4-8. Ricezione 66%-70%, attacco 51%-56%.

Vittoria amara per la Conad (25), che fa il proprio dovere superando la già retrocessa Palmi, ma giocherà l’ultima gara di regular season, domenica al PalaBigi con Siena, senza essere padrona del proprio destino e con le spalle decisamente al muro. Macerata, terzultima alla vigilia e principale avversaria per mantenere la Serie A2, strappa 3 punti insperati alla vigilia sul campo della Tinet Prata di Pordenone, prima della classe, e mantiene il +3 sui cittadini, che a questo punto dovranno vincere in 3 o 4 set e sperare in buone news dal campo marchigiano, dove arriverà Ravenna, provando a superare i rivali per il maggior numero di vittorie. Non può dirsi ancora salva nemmeno Cantù, anch’essa con 3 lunghezze in più di Barone e compagni, attesa domenica dal match interno con Brescia.

La partita. Fanuli schiera Porro e Gasparini in diagonale, Barone e Sighinolfi al centro con De Angelis libero, mentre in banda ci sono Suraci e Gottardo. Reggio sa di dover vincere a tutti i costi ma non sembra sentire la pressione e Suraci mette a terra l’8-13; è capitan Barone conquista la palla set sul 19-24 e la trasforma. Nel secondo parziale non c’è partita, con la Conad che imprime il proprio ritmo al match. Nel terzo e definitivo set i padroni di casa sono in partita fino al 10-13 realizzato in parallela da Gasparini; Suraci fa ace per il 19-23 e, dopo il 20-24 di Benavidez, un errore dai 9 metri di Palmi chiude i conti.