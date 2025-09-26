Volley Modena e PalaBursi: "Ancora nessuna firma"

Non accenna a posarsi il polverone sollevatosi sul campo di gara del Volley Modena, neopromosso in A2 femminile, a distanza di vent’anni esatti dall’ultima stagione in serie A. La società ha preso in considerazione la possibilità di disputare il campionato (che inizia tra meno di dieci giorni) al PalaBursi di Rubiera. E il Comune di Modena, evidentemente, non ha gradito per nulla. La vicenda sembra ancora lontana dal aver trovato un chiarimento definitivo, ma la sensazione che si ricava dalle innumerevoli telefonate intercorse è che esistano i margini per trovare un accordo, che nella realtà dei fatti deve essere trovato soprattutto tra il Volley Modena e il PalaMadiba, come in buona sostanza richiesto dal Comune. Il Volley Modena dal canto suo guarda con attenzione al portafogli che vuol spendere poco, mentre il gestore dell’impianto sostiene di non aver mai ricevuto una risposta in merito alla bozza di contratto da lui fornita. dice che lui una bozza di contratto l’ha fornita, ma non ha mai ricevuto una risposta in merito, tanto meno che il contratto non fosse accettabile dal Volley Modena.

"Voglio parlare con Bortolamasi (assessore alla Cultura di Modena, ndr) – tuona il presidente del Volley Modena, Mirco Muzzioli –. Sono state dette troppe inesattezze, prima fra tutte che in Comune non sapessero niente del discorso di Rubiera. Noi il 12 Settembre abbiamo inviato una pec a Bortolamasi, Guerzoni e altri dirigenti del Comune, chiarendo che la Lega aveva richiesto una data ultimativa per il 20 settembre per la presentazione del completamento dei documenti necessari, tra cui un campo di gara omologato, e che in mancanza di risposte sul PalaMadiba, avremmo dovuto rivolgerci a Rubiera". Il Comune ha risposto "fissando un incontro per il 25 – spiega –. Non potevamo accettare, il rischio era di farci buttar fuori dalla Lega". "Vero, a Rubiera spenderemmo meno – ammette – e vista anche la loro disponibilità in un momento di nostra grande difficoltà, penso che qualche gara andremo a farla al PalaBursi, ma ribadisco che non è stato firmato alcun contratto con Rubiera. Anzi, io ho messo a budget i costi che sosterremmo al PalaMadiba, anche se il contratto andrà pesantemente rivisto, perché è pieno di assurdità".

Negli scacchi si direbbe che la situazione è in stallo, ma nella realtà non ci si può fermare, il campionato incombe. A questo punto il problema sarà capire chi ci rimetterà meno la faccia, che è un modo educato per intendere ’chi ci rimetterà meno soldi’, con la speranza che a rimetterci non siano solo i tifosi modenesi, molti dei quali nostalgicamente sperano proprio di rivedere la pallavolo femminile in città.

Riccardo Cavazzoni