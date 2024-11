Volley Recuperi tra serie B, C e D. La Tirabassi ospita l’Anderlini. Esame Noceto per la Saturno

Nel volley emiliano continuano i recuperi della giornata rinviata per maltempo e stasera alle 21 tocca alla Tirabassi & Vezzali (foto) ospitare a Campagnola la Moma Anderlini Modena, nel campionato di Serie B1 femminile. Le reggiane non hanno ancora vinto, sono penultime a un punto, frutto di una sconfitta al tie-break su tre gare, per cui quella di oggi è fondamentale per iniziare a risalire la classifica. L’Anderlini è squadra giovane, ma i suoi 6 punti e il quinto posto assieme ad altre formazioni testimoniano il valore del team modenese. Probabile formazione di coach Luciano Molinari: Mantovani, Muzi, Maghenzani, Coveccia, Rossi, Pratissoli, Frignani, Magnani, Ndiaye, Bici (L), L. Bonato, M. Bonato, Caramaschi, Agüero. Con questa gara, le sette squadre reggiane di Serie B hanno completato tutti i recuperi.

In Serie C femminile, alle 20,45 la Saturno Guastalla rende visita al Noceto per portarsi al comando della graduatoria, seppure in coabitazione. La squadra di coach Alessandro Vezzadini è partita con tre vittorie per 3 a 0, unica nel girone. In Serie D maschile alle 21,30 alla Rinaldini si gioca Everton-San Nicolò. E da domani si parte con gli anticipi del week end: in C femminile l’Everton gioca alle 21 a Piacenza contro la BFT Burzoni.

In Serie D maschile, Volley Scandiano ospita alle 21,15 l’Audax Parma; sempre alla Rinaldini, Pieve Volley si confronta alle 21,15 con la formazione piacentina dei Ribelli Dentro. In Serie D femminile, infine, la Vaneton Limpia ospita alla Pertini alle 21 la Pol. Inzani Parma, mentre Taneto viaggia verso Podenzano dove alle 21 affronterà la Sangiopode.

Claudio Lavaggi