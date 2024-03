Volo di 5 metri nel burrone. Illeso novantenne alla guida

Esce di strada l’auto condotta da un novantenne, si ribalta e per fortuna si arresta contro gli alberi del dirupo (foto), miracolosamente il conducente esce autonomamente dall’abitacolo completamente illeso. L’incidente è accaduto ieri mattina alle 10.30 circa lungo la strada provinciale Sp 57 che collega il comune di Vetto a Ramiseto, comune di Ventasso, la stessa strada che nei giorni scorsi era stata chiusa per frana, prontamente sistemata dagli operatori della Provincia. L’anziano conducente mentre stava percorrendo la strada provinciale a pochi chilometri da Vetto in direzione Ramiseto, nell’affrontare una curva, per cause al vaglio dei carabinieri di Castelnovo Monti intervenuti sul posto, ha perso il controllo dell’autovettura che, finita fuori strada in una zona impervia, si è arrestata contro gli alberi. Allertata la centrale del 118 soccorso da automobilisti in transito, sono prontamente giunti sul posto, oltre i carabinieri, i sanitari con ambulanza della Croce Verde di Vetto-Castelnovo Monti e i vigili del fuoco di Castelnovo, arrivati quando l’uomo era già fuori dall’auto che, uscita di strada, era precipitata nel burrone, facendo un volo di oltre cinque metri. Fortunatamente gli alberi presenti nella scarpata hanno frenato la corsa dell’auto e l’uomo, riuscito ad uscire da solo senza riportare ferite, alla fine ha rifiutato il ricovero ospedaliero anche solo per un controllo, in quanto diceva di stare bene e di non accusare nessun trauma.

s. b.