Volo nei cieli d’Europa. Il sogno in mongolfiera di Edoardo Barbieri: "Oggi è il mio lavoro"

CARPINETI

di Elia Biavardi

Dall’Appennino reggiano al palcoscenico internazionale, con una passione che è diventata anche un lavoro di famiglia.

Edoardo Barbieri, carpinetano doc, porta avanti insieme al padre l’attività che da quasi quarant’anni fa scoprire a migliaia di persone la magia del volo in mongolfiera. Accanto a questo percorso professionale, però, il 27enne ha firmato un risultato storico per una disciplina ancora troppo sconosciuta nel panorama sportivo italiano: al 23° Campionato Europeo di volo in mongolfiera ad aria calda, disputato a Wieselburg in Austria dal 16 al 23 agosto, si è classificato al 27° posto su 84 partecipanti.

Barbieri, partiamo dall’inizio: come nasce la vostra attività con le mongolfiere?

"Mio papà ha iniziato ad avvicinarsi alle mongolfiere nei primi anni ’80: ha fatto i primi voli nel 1983 e nel 1985 ha conseguito la licenza di pilota. Erano anni pionieristici in Italia, e lui si è buttato con grande passione in questa avventura, che poi mi ha

tramandato. Nel tempo ha partecipato anche a diverse competizioni, sia in Italia che all’estero, raccogliendo esperienze e conoscenze che hanno contribuito a far crescere la sua professionalità. Parallelamente è nata l’attività con i passeggeri: da allora, ormai da quasi quarant’anni, portiamo in volo migliaia di persone, mostrando il paesaggio da una prospettiva unica e facendo vivere l’emozione di un’esperienza diversa da qualsiasi altra".

Quindi possiamo dire che è a tutti gli effetti il vostro lavoro.

"Sì, oggi questa passione è diventata la nostra attività familiare: io la porto avanti insieme a lui, cercando di unire la sua esperienza con nuove idee e progetti. Organizziamo voli turistici soprattutto in Veneto e Friuli, ma ci muoviamo anche in altre zone d’Italia. Per noi la mongolfiera non è solo lavoro: è uno stile di vita, un modo diverso di vivere il cielo e il paesaggio, sospesi nel silenzio e nella libertà. Ed è la stessa emozione che ancora oggi proviamo noi ogni volta che decolliamo, insieme a chi decide di volare con noi".

Veniamo ora agli europei: che emozioni ha provato a confrontarsi con piloti internazionali in una competizione di questo livello?

"Sono state sensazioni molto forti, perché ti confronti con i migliori d’Europa e il livello è davvero alto. All’estero questa disciplina è più diffusa e strutturata: i team francesi e svizzeri hanno sei o sette persone a supporto di ogni pilota, veri e propri staff come in Formula 1. In Italia invece siamo pochissimi. Per dare un’idea, nel nostro Paese ci sono circa 100-150 piloti contro i 3-4 mila di uno stato ben più piccolo come la Svizzera. È uno sport ancora poco conosciuto da noi".

Il suo 27° posto rappresenta il miglior piazzamento italiano di sempre a un Europeo: se lo aspettava o l’ha sorpreso?

"Onestamente non me lo aspettavo, anche se ci speravo. Siamo andati in Austria soprattutto per imparare dai migliori. Il livello era altissimo, diverso persino dai Mondiali Juniores. Qui c’erano piloti molto esperti, alcuni con oltre 20 anni di attività. Questo è uno sport dove conta più la testa che il fisico, e l’esperienza fa davvero la differenza. Per questo sono davvero molto soddisfatto del risultato".

Quali sono le principali difficoltà di una gara in mongolfiera?

"Il meteo senza dubbio è una variabile importante. Devi avere anche un po’ di fortuna, perché il vento non si comanda. In Austria le condizioni non erano semplici, soprattutto negli ultimi giorni, ma sono riuscito a recuperare bene. Ero partito intorno al 70° posto e ho risalito la classifica giorno dopo giorno".

Una bella rimonta! Ma nel concreto, come si svolgono le gare?

"Ogni giorno ci sono diverse prove, soprattutto di precisione: viene indicato un punto e tu devi avvicinarti il più possibile passando con la mongolfiera. Per farlo bisogna sfruttare le correnti, salendo o scendendo di quota. È un lavoro di calcolo continuo, aiutato da sistemi e computer per misurare il tempo e le correnti d’aria. Poi ci sono anche prove di velocità e, al contrario, di lentezza: andare piano è molto difficile, non avendo freni".

Parliamo di futuro: quali sono i suoi prossimi obiettivi?

"Il prossimo traguardo è diventare campione nazionale. Sono già stato in Croazia per le prime tappe, poi tra qualche giorno andrò a Piacenza e a ottobre il verdetto finale sarà in Toscana. La somma di tutti i punteggi in queste gare deciderà la classifica italiana e di conseguenza anche le varie partecipazioni alle competizioni internazionali, come i Mondiali del prossimo anno. Già esserci sarebbe un sogno, mentre i prossimi Europei saranno a Maiorca nel 2027".

Se invece dovesse presentare questa disciplina ad uno sconosciuto, da quale aspetto partirebbe?

"Sicuramente dalla magia che trasmette. Ogni volta che una mongolfiera passa in cielo la gente si ferma a guardarla con stupore, ti chiede come funziona. È un mondo che suscita curiosità e meraviglia, e penso sia questo a renderlo speciale".

Per concludere, vuole ringraziare qualcuno per questo risultato?

"Assolutamente sì. Ringrazio il mio team, senza il quale non avrei mai raggiunto un piazzamento così importante: mio papà Paolo, mia mamma Catherine, mia sorella Matilde e la mia morosa Anna, che mi hanno sempre supportato e sopportato in questa avventura".