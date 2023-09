Volontari Cercansi a Reggiolo: Croce Rossa lancia Corso

La Croce rossa di Reggiolo cerca nuovi aspiranti volontari. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro di presentazione del nuovo corso, in partenza l’11 settembre, rivolto a persone con almeno 14 anni di età. Il gruppo presieduto da Christopher Bonifazi è cresciuto notevolmente negli ultimi tempi, con nuovi giovani iscritti. Ma occorrono ulteriori forze e volontari per poter garantire tutti i vari servizi richiesti dalla popolazione per i trasporti ordinari, oltre che per il settore dell’Emergenza-urgenza, fino ad attività sociali e di assistenza. Informazioni: tel. 0522-971199.