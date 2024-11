Volontari Croce Rossa: tour nei paesi con le stelle di Natale

Tornano le stelle di Natale della Croce rossa di Fabbrico, che ha competenze anche nella zona di Rolo e di Campagnola. E’ già pronto il calendario con le tappe degli stand dei volontari con le stelle di Natale e altri oggetti, distribuiti alla popolazione, che può contribuire al sostentamento delle attività che l’associazione svolge ogni giorno con servizi di emergenza e ordinari.

Gli stand saranno attivi domani alla festa del Cicciolo d’oro a Campagnola, il 7 febbraio al parco Cascina di Fabbrico, l’8 dicembre in corso Repubblica in centro a Rolo, domenica 15 ad "Accendiamo il Natale" a Fabbrico oltre che in piazza Roma a Campagnola, mentre il 19 dicembre lo stand sarà al mercato di Fabbrico.

Lo scorso anno grazie al ricavato della distribuzione delle stelle di Natale, la Croce rossa di Fabbrico-Rolo-Campagnola è stata in grado di dotarsi di un Estricatore Xt, potendo dotare i mezzi di emergenza-urgenza di ulteriori attrezzature per il soccorso. Si tratta di attrezzature molto utili in caso di incidenti stradali, che vengono usati da operatori e da volontari qualificati e addestrati per questo tipo di servizi.