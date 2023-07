Volontari del Pd aiutano l’Arena per Harry Styles

Anche i volontari del Partito Democratico saranno in forza al concerto della popstar britannica Harry Styles, uno degli eventi più attesi alla RCF Arena, il prossimo 22 luglio. "Il Pd, al pari di altre associazioni, circoli e realtà non profit si rapporta nella gestione di alcuni servizi a supporto delle attività della Rcf Arena, per contribuire al successo di iniziative che sono certamente a vantaggio di tutta la nostra comunità" spiega il segretario provinciale, Massimo Gazza. Il partito "è impegnato nell’allestimento dell’area in cui si svolgerà la prossima edizione della Festa 2023 – prosegue – e ha messo in condivisione le proprie attrezzature, le proprie strutture e i propri volontari nella gestione di servizi a supporto dell’Arena". I volontari saranno coinvolti nel servizio bar e ristorante, su due turni (uno dalle 6 alle 16 e l’altro dalle 14.30 fino a fine evento), con possibilità di poter assistere al concerto. Su WhatsApp ha preso il via un appello per trovare altre persone disponibili: chi fosse interessato può fare riferimento a Giulia Domenichini. "Il Pd – puntualizza infine Gazza – non ha altri interessi e ruoli nella gestione dei concerti, o più in generale dell’Arena, le cui attività sono affidate a C. Volo e alle società da tempo impegnate nello sviluppo del progetto". g.ben.