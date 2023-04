Volontari in campo per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati

Pulizia di primavera in montagna: domenica scorsa una straordinaria mobilitazione di volontari del Comune Ventasso con in testa i cacciatori dell’Act4RE e dell’Azienda Faunistica di Ramiseto hanno passato al setaccio grandi aree di territorio, soprattutto quelle maggiormente esposte all’incuria del visitatore. Suddivisi i percorsi, ogni squadra è partita per la zona assegnata. Le squadre hanno percorso soprattutto le strade più frequentate dagli automobilisti: statale 63 dalla Sparavalle al Valico del Cerreto e Cerreto Laghi, la provinciale sp15 dalla Sparavalle al Passo del Lagastrello e le strade provinciali che portano al Ventasso e a Vetto, oltre a strade secondari di collegamento. Iren ha fornito il materiale necessario alla raccolta dei rifiuti.

s.b.