Volontari in campo per ripulire la storica chiesa

A conclusione del cantiere post sisma si è resa necessaria una pulizia accurata della chiesa di Sant’Andrea, a Gualtieri, per restituirla alla comunità locale in tutto il suo splendore. E all’appello del sindaco Renzo Bergamini hanno risposto alcuni cittadini: Ivo, Franco, Maurizio, Orlando, Alfredo, Enzo ed Eros, insieme al cantoniere comunale Paolino Sessi, si sono messi all’opera, come volontari, per ripulire completamente la storica chiesa. "Un esempio di civismo e di responsabilità nei confronti di ciò che costituisce il bene comune", il ringraziamento del sindaco.