Volontari operativi lungo il Po

È ormai concluso il percorso di riqualificazione del ’pennello’ del Po, un tratto di camminamento adiacente il grande fiume, al lido di Guastalla, da sempre meta di tanti visitatori della golena, per passeggiate immersi nella natura. Ma è un percorso, tra il fiume e il bosco, che necessita di manutenzione per poter essere agibile. E a svolgere la necessaria attività di pulizia sono stati alcuni volontari del gruppo Guastalla Ambiente, che per diversi giorni sono stati impegnati lungo il ’pennello’, per togliere la vegetazione cresciuta a tal punto da impedire il transito in sicurezza delle persone. Tolti il limo, i tronchi e le erbacce accumulati con anni di piene, si sta riscoprendo la passeggiata del pennello tanto cara a tanti cittadini. L’amministrazione comunale ha ringraziato i volontari per questo intervento.