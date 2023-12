"Sono eroi, hanno salvato il mio nipotino"

Cavriago (Reggio Emilia), 27 dicembre 2023 – “È un angelo come tutti i nostri soccorritori ma lui per me è un uomo fantastico… Grazie ancora per aver salvato il mio bambino".

Il piccolo in braccio al volontario Marco, che l’ha salvato. Della vicenda è stata informata anche la sindaca Bedogni

Così, con voce commossa per la gratitudine e per la paura ormai alle spalle, una nonna ringrazia Marco Boiardi, il volontario della Croce Rossa di Cavriago che, sabato 16 dicembre, è intervento con sangue freddo e tenacia riuscendo ad evitare che un bimbo di 3 anni soffocasse a causa di una crisi convulsiva. Grazie alla professionalità di Marco - elettricista di giorno, operatore Cri di notte - e dei suoi colleghi il piccolo ha ricominciato a respirare ed è riuscito a reggere il trasporto al Santa Maria, dove è stato ricoverato d’urgenza nella Pediatria infettivi.

Vi è rimasto per quasi una settimana, per poi venir dimesso venerdì, giusto in tempo per trascorrere un sereno Natale nell’abbraccio affettuoso di mamma, papà, del fratellino e della nonna. E per fare una capatina nella sede Cri di via Terenziani Poletti per ringraziare gli "angeli".

"Mio nipote aveva già avuto una crisi simile in giugno, poi non era accaduto più nulla - spiega la nonna - Questo è un periodo in cui girano tanti virus influenzali. Il venerdì il fratello non stava bene, tanto che i genitori lo avevano portato al pronto soccorso per un controllo. Stava però bene". Sabato sembra una giornata come le altre, ma il piccolino dopo cena ha la febbre che sale: sale molto rapidamente.

La nonna abita nella stessa casa. La figlia la chiama disperata verso le 21,15: "Accorro. Il mio nipotino era bollente e aveva le convulsioni. Aveva vomitato e non riusciva a respirare. Il papà era al telefono e seguiva le indicazioni dell’operatore del 118… In 7 minuti dalla chiamata è arrivata l’ambulanza. I volontari sono stati eccezionali come tempistica e come professionalità: il bimbo era cianotico, con un sondino hanno aspirato, liberandogli i polmoni, e non si sono fermati a praticare manovre per farlo respirare fino a quando non è arrivata l’automedica, che però ha impiegato 20 minuti".

Purtroppo a Montecchio non è più presente la medica, che deve partire o da Traversetolo o da Reggio. "Quando il bimbo è arrivato al Santa Maria in codice rosso, era tutto pronto per accoglierlo. Gli hanno riscontrato tre virus - racconta la nonna - Gli hanno dato ossigeno e ha tenuto per giorni una flebo, ma ce l’ha fatta. È vivo grazie ai nostri eroi della Croce Rossa. Quando è stato dimesso, siamo andati a ringraziarli. E ho anche chiamato la sindaca Francesca Bedogni per chiederle di dare loro un riconoscimento".

Dal comitato cavriaghese commentano orgogliosi: "Quando si unisce la capacità, la formazione e lo spirito di squadra si ottiene sempre il massimo su ogni intervento. Grazie a tutto questo la nostra Cavriago1 con Marco, Matteo e Simona ha fatto sì che il piccolo possa essere passato dalla nostra sede a ringraziarci insieme ai suoi cari e a farci gli Auguri di Natale. Ci riempie il cuore quando tutto ciò accade: forza campione che anche questa brutta avventura è alle spalle!".