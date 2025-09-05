’Volta la carta’. L’idea ecologica di Eduiren

Iren conferma anche quest’anno il proprio sostegno al festival di Emergency e parteciperà alla manifestazione con ‘Volta la carta! Una sfida per il futuro del pianeta’, laboratorio dedicato a bambini, ragazzi e famiglie, che si terrà nel cortile della Biblioteca Panizzi oggi e domani, dalle 16, e domenica 7 settembre dalle 11.

‘Volta la carta! Una sfida per il futuro del pianeta’ è un laboratorio promosso da Eduiren, settore educational del Gruppo, pensato per le scuole primarie e secondarie di primo grado, aperto anche alle famiglie, con l’obiettivo di stimolare una riflessione attiva e condivisa sulle sfide ambientali del nostro tempo.

I partecipanti, divisi in due squadre, si sfidano scoprendo e abbinando le coppie di carte capovolte su un grande tabellone. Le carte, denominate ‘tarocchi del futuro’, raffigurano, da una parte, un futuro minacciato da catastrofi naturali, che potrebbe realizzarsi se continuiamo ad agire in modo irresponsabile, dall’altra tecnologie, comportamenti e scenari sostenibili.

Un vero e proprio esperimento di immaginazione civica, in cui ogni carta è una decisione, ogni accoppiata una sfida da affrontare insieme.

Con un linguaggio ludico e visivo, “Volta la carta! Una sfida per il futuro del pianeta” stimola il pensiero critico e il dialogo tra bambini, educatori e famiglie, lasciando spazio alla riflessione collettiva su come anche le scelte più piccole possano influenzare fortemente il futuro del nostro pianeta.