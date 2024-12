"Vorrei benedire la casa". Truffatore si finge prete

Non c’è più limite alla fantasia dei ladri e dei truffatori. Ora compaiono anche i falsi sacerdoti che cercano di infilarsi nelle abitazioni degli anziani con il pretesto di benedire la casa. Il sospetto di qualcosa di losco dietro la richiesta di entrare per la benedizione è arrivato a una pensionata di Correggio, quando di fronte alla proposta di attendere pochi minuti l’arrivo di un parente, che avrebbe gradito essere presente alla benedizione, i due individui – tra cui un uomo di 30-35 anni, di origine africana, che si era qualificato come sacerdote incaricato delle benedizioni – hanno trovato velocemente il pretesto di un impegno urgente per potersi allontanare.

L’episodio è accaduto a inizio settimana a Correggio. A presentarsi all’abitazione erano in due: un uomo di origine africana e un suo sedicente accompagnatore, che con modi gentili hanno chiesto di benedire la casa, accomodandosi in salotto. Il loro atteggiamento appariva però sospetto, con l’accompagnatore che osservava in modo molto attento gli ambienti circostanti, forse per trovare il momento più propizio per riuscire ad accedere in qualche camera per rubare.

Dalla parrocchia locale, d’altra parte, smentiscono che ci siano incaricati alle benedizioni a domicilio: "Intanto le benedizioni delle case sono previste solitamente a Pasqua, non nel periodo di Natale. Inoltre, per carenza di sacerdoti – confermano dall’Unità pastorale – le benedizioni si svolgono a richiesta, su appuntamento, e non… porta a porta".

Antonio Lecci