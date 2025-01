"Vorrei proprio alzare un trofeo. Non ho digerito le due finali perse"

Sassi, contro Trieste è arrivata la quarta sconfitta consecutiva in campionato e alla fine della partita la sua faccia era tutto un programma...

"Non potevo di certo essere soddisfatto per la prestazione offerta davanti al nostro pubblico, ma non facciamo drammi e non siamo demoralizzati. Sono sicuro che questa squadra ci continuerà a dare tante soddisfazioni…Già sabato con Tortona mi aspetto una riscossa".

Cosa non ha funzionato contro la formazione giuliana?

"La stanchezza ci ha giocato un brutto scherzo, i ragazzi erano stati fantastici nelle partite con Bonn, ma hanno speso tante energie sia fisiche che mentali. Il doppio impegno si fa sentire perché sono continuamente in giro per l’Europa, su e giù dagli aerei…Insomma, un passaggio a vuoto ci sta".

Il dispendio di energie è alto, ma in questo modo il nome di Reggio e della Pallacanestro Reggiana guadagnano popolarità a livello internazionale.

"Infatti è una cosa che rende orgogliosi sia noi proprietari che i tantissimi sponsor che abbiamo al nostro fianco e che voglio ringraziare perché sono appassionati e sempre molto disponibili. D’altronde, come ormai ho detto tante volte, per me lo sport e la pallacanestro diventano un’occasione per essere felici tutti assieme e condividere dei momenti con le persone a cui si vuole bene".

Non ha ancora parlato di successi e soprattutto di obiettivi però, stentiamo a riconoscerla…

"Beh no, calma… Volevo semplicemente spiegare che non siamo qui per interessi personali, ma per la comunità e per il sociale, infatti sono molto soddisfatto dei tanti progetti che abbiamo sviluppato con le associazioni di volontariato. Però poi io gli obiettivi sportivi ce li ho ben chiari (sorride, ndr)’.

Possiamo svelarli o è scaramantico?

"Nessun problema anche perché l’ho già detto sia con i giocatori che con lo staff: vorrei alzare un trofeo, se poi sarà la Coppa Italia o la Champions League vedremo, ma non ho ancora digerito né la sconfitta in finale di Fiba Europe (aprile 2022, ndr) né quella in semifinale con Napoli (febbraio 2024, ndr). Insomma, vorrei saldare questo conto col destino".

La squadra inizialmente ha dovuto superare la diffidenza di chi pensava che senza Galloway e Black non si potessero più ripetere certi risultati, invece siete competitivi su tutti i fronti…

"È stato fatto un grande lavoro da parte di tutti e credo che la città possa essere orgogliosa di questa squadra. Non era facile confermarsi, ma ci stiamo divertendo anche quest’anno".

Ma c’è un giocatore che la diverte più degli altri?

"Se dico un nome non vorrei che qualcuno ci rimanesse male, ma Winston è davvero un giocoliere, bellissimo da vedere. Anche Faried però si sta confermando un campione e si è integrato perfettamente anche nella comunità con la sua bella famiglia".

E adesso inizia anche a godersi le bellezze dell’Italia, qualche giorno fa era alla Milano fashion week ospite dello stilista Philippe Plein…

"Ho visto le foto e mi ha colpito moltissimo, vi anticipo che presto gli farò una proposta: lo voglio come modello per una della mie collezioni, ha davvero un grande carisma, ma come lui anche Smith e il nostro Momo Faye che è un orgoglio averlo visto crescere nelle nostre giovanili, dove investiamo sempre molte risorse".

A proposito di investimenti, rispetto alla compagine iniziale lei è l’unico superstite, in qualità di azionista, al fianco della famiglia Bartoli…

"Sì, ma il grazie più grande va fatto appunto ad Enzo Bartoli e alla presidentessa Veronica che sono una garanzia. Con loro la Pallacanestro Reggiana è in ottime mani e il futuro è roseo".

La celebre rivista ‘Superbasket’ che ogni anno stila la classifica dei cento personaggi più influenti della pallacanestro italiana l’ha inserita al 43esimo posto, addirittura davanti a una leggenda come Dino Meneghin.

"Mi hanno mandato l’articolo pochi giorni fa e sono rimasto stupito, quando ho iniziato questa avventura non mi aspettavo di avere tanta visibilità. Anche nel settore della moda ho tanti amici e appassionati di pallacanestro o che addirittura sono stati dirigenti di primissimo livello internazionale come Livio Proli. È uno sport bellissimo e più amato di quanto pensassi".

Una conferma che arriva anche dal PalaBigi che in campionato richiama una media di quasi 4mila persone ogni week end.

"Siamo molto felici e mi auguro che ci sia lo stesso seguito anche per la Coppa, ma voglio fare un plauso ai ragazzi del ‘Popolo Biancorosso’ perché sono davvero bravi, coinvolgenti e tifano in modo sano. Questo è quello che mi piace".